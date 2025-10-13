GIACOMEL 6. Una gran parata a evitare lo 0-2 su punizione di Salomone, ma anche incertezze e incomprensioni coi compagni. Ribadisce l’impressione di essere decisivo quando conta e di distrarsi in situazioni "facili". IGLIO 7. Prestazione "eroica" in un secondo tempo potente e perfetto. Prima come tutti i difensori aveva sofferto. Nella rimonta la sua firma è forte. MAMBELLI 5. Dopo tante prove positive, per la prima volta stecca la prestazione, e ci può stare. Esce all’intervallo anche perchè ammonito in una situazione a rischio di rosso. DALL’ARA 5,5. Meno bene di sempre. Gli elogi al reparto non han fatto bene, avrà facilmente pensato Di Benedetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Mazza segna in rovesciata, Ricci sale di tono nella ripresa