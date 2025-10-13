Le pagelle Il migliore in campo è Candellori per Konatè grande sacrificio
Orsini 6: Nulla può sul gol del Ravenna. Sempre attento nelle occasioni, poche, in cui viene chiamato all’opera. Dà sicurezza al reparto. Zoboletti 6: Presidia la fascia di competenza con sufficiente autorità. Lotta da par suo contro avversari di maggiore spessore tecnico. Pezzola 6: Bucato insieme a Zini sulla verticalizzazione di Corsinelli per Luciani che ha determinato il gol vittoria del Ravenna. Per il resto un’altra prestazione di spessore. Gli attaccanti avversari beccano pochi palloni. Zini 6: Anche lui si fa prendere in contropiede sul gol del Ravenna, ma poi non sbaglia più praticamente un pallone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
