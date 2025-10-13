le onde boho di sofia di spagna protagoniste alla festa nazionale

Onde bohémienne, tanto di moda in questo periodo, viso naturale e abito a pois: così l’infanta Sofia di Spagna si è presentata al Palazzo Reale di Madrid in occasione della Festa Nazionale di Spagna, ricorrenza ufficiale che si celebra ogni anno il 12 ottobre. L’evento, tra i più sentiti del calendario istituzionale, riunisce la famiglia reale al completo e rappresenta un momento di grande visibilità pubblica, con cerimonie, parate e incontri con le autorità civili e militari. GUARDA LE FOTO Sofia di Spagna, la sorella sportiva di Leonor. L’infanta Sofia, 18 anni, era ovviamente accompagnata dalla madre, la regina Letizia, dal padre, re Felipe VI, e dalla sorella maggiore Leonor, 19 anni, erede al trono, che ha partecipato in uniforme. 🔗 Leggi su Amica.it

