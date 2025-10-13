Le nuove frontiere dell’IA generativa | ecco cosa può fare e a cosa serve Jose Maria Alajarin

L’IA generativa la troviamo nei browser e negli strumenti di lavoro senza nemmeno saperlo. Ci aiuta a generare i testi, le immagini, gli audio e i video tanto che sono sempre di più le aziende che decidono di integrarla. Anche le piattaforme d’ intrattenimento come i casino online la utilizzano per migliorare la qualità dei servizi e dell’offerta. Vediamo cosa può fare l’IA generativa e in che modo sta semplificando le nostre vite. Le funzionalità che non ci aspettavamo. Multimodalità nativa: I chatbot di testo sono migliorati tantissimo. I modelli più recenti capiscono le immagini, gli audio, i video e i documenti nella stessa conversazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Le nuove frontiere dell'IA generativa: ecco cosa può fare e a cosa serve