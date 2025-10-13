Le nuove foto di Lilibet Diana | la figlia di Meghan ha gli stessi capelli rossi di Harry

Lilibet Diana è apparsa per la prima volta sui social dopo diversi anni. Com'è diventata la figlia del principe Harry e Meghan Markle?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nuove - lilibet

Archie e Lilibet potrebbero andare nel Regno Unito a trovare il nonno Vai su Facebook

Le nuove foto di Lilibet Diana: la figlia di Meghan ha gli stessi capelli rossi di Harry - Lilibet Diana è apparsa per la prima volta sui social dopo diversi anni. Riporta fanpage.it

Meghan Markle mostra rare foto della figlia Lilibet Diana: "Vai e prenditi il mondo, ragazza!” - Meghan Markle celebra la Giornata Internazionale delle Bambine con un messaggio di empowerment dedicato alla figlia Lilibet Diana. Si legge su gravidanzaonline.it