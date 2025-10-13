Le Notti di Bacco | a Montoro due serate tra vino sapori d’autunno e tradizione

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 e 18 ottobre 2025, a Preturo di Montoro (AV) la seconda edizione de “Le Notti di Bacco”, l’evento che celebra il vino e la convivialità nella suggestiva cornice di Via Capo.Protagonisti della manifestazione saranno i profumi intensi del mosto, i sapori autentici della stagione – tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

