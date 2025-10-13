Le Notti di Bacco | a Montoro due serate tra vino sapori d’autunno e tradizione
Il 17 e 18 ottobre 2025, a Preturo di Montoro (AV) la seconda edizione de “Le Notti di Bacco”, l’evento che celebra il vino e la convivialità nella suggestiva cornice di Via Capo.Protagonisti della manifestazione saranno i profumi intensi del mosto, i sapori autentici della stagione – tra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Le vie di Noci si preparano a vestirsi di festa. Tra calici di vino, luci e tradizioni, torna Bacco nelle gnostre. L’8 e 9 novembre, due notti di gusto e magia nel cuore della Puglia. #bacconellegnostre2025 - facebook.com Vai su Facebook
Montoro, due auto bruciate nella notte, raid doloso - I vigili del fuoco di Avellino, intorno alle 3, sono intervenuti nel territorio del comune di ... Scrive ilmattino.it
Montoro, due auto a fuoco: ipotesi dolosa - Paura nella notte nella frazione San Felice di Montoro, in via Vigna, dove un incendio ha completamente distrutto due auto parcheggiate lungo la strada. Da ilmattino.it