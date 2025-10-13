Le notizie di scienza della settimana
Le barriere coralline tropicali oltre il punto di non ritorno, l’eccezionale longevità del ratto talpa, una nuova specie di ittiosauro: l’attualità scientifica, in breve. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
In questa notizia si parla di: notizie - scienza
Le notizie di scienza della settimana
Le notizie di scienza della settimana
Le notizie di scienza della settimana
Agnone ricorda Ornella Pompeo Faracovi: una giornata di studi sulla storia della scienza e il pensiero filosofico. Leggi qui https://www.altomolise.net/notizie/attualita/43445/agnone-ricorda-ornella-pompeo-faracovi-una-giornata-di-studi-sulla-storia-della-sci Vai su Facebook
http://inaf.it/it/notizie-inaf/CDAGaza4ottobre2025.pdf… #pace #scienza #ricerca - X Vai su X
Fine settimana a Mentone: cultura, scienza e solidarietà - Un ricco programma di appuntamenti animerà Mentone da sabato 11 a lunedì 13 ottobre, con incontri dedicati alla riflessione, alla scoperta scientifica e alla partecipazione cittadina. Da montecarlonews.it
A Macerata una settimana dedicata al Festival del gioco - Una settimana interamente dedicata al gioco sano e alla socialità: da oggi al 19 ottobre Macerata ospita la settima edizione di "Game labs - msn.com scrive