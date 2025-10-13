Le interviste Carbonaro | Stiamo crescendo di condizione Mazza | Che gioia venivo da un periodo duro

Paolo Carbonaro e Gabriele Mazza si presentano nel dopo gara a commentare il successo sul Cava Ronco. "Se era un peso quello del gol degli attaccanti? Personalmente no – spiega Carbonaro –, credo sia giusto che una città e una tifoseria di questo calibro abbiano delle aspettative. Io poi gioco sia da punta ma anche più largo, quindi anche se dovesse arrivare qualcun altro sono a disposizione". Ha avuto l’occasione del pareggio ma non è andata bene, nel primo tempo: "Sì, dopo l’errore ero parecchio nervoso, ma non per l’occasione sbagliata, ormai gioco da parecchi anni e di gol ne ho sbagliati tanti, ma perché voleva dire pareggiarla subito". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

