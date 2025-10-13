Le Infinitives di Teho Teardo presentazioni a Torino Roma e Parma
Roma, 13 ott. (askanews) – Esce il 31 ottobre “Teho Teardo Plays Twin Peaks and Other Infinitives”, il nuovo disco di Teho Teardo a cui hanno collaborato Stefano Bollani, Abel Ferrara, Keeley Forsyth e numerosi altri musicisti. Teho Teardo presenterà i brani del nuovo album in tre i concerti: 14 ottobre a Torino, per Torino Spiritualità, il 29 ottobre al MAXXI di Roma e il 31 ottobre a Parma, al Complesso monumentale della Pilotta per il Festival il Rumore del lutto, dove suonerà anche il 18 ottobre con Blixa Bargeld. Infinitives sono verbi all’infinito da poter declinare per affrontare il momento complesso che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
