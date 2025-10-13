Le incognite del voto toscano

Quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 13 ottobre 2025 – Da ieri i toscani sono al voto per scegliere il nuovo presidente e ci sono alcune domande che mi domando: la lista civica di Eugenio Giani, trainata dai riformisti renziani, che a Firenze qualche voto ce l’hanno ancora, arriverà al 10 per cento? La lista civica di Alessandro Tomasi supererà il quorum? Alleanza Verdi Sinistra supererà la lista Giani? La Lega supererà il 5 per cento? E via così. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

le incognite del voto toscano

© Quotidiano.net - Le incognite del voto toscano

In questa notizia si parla di: incognite - voto

Il voto che fa paura a Schlein: tutte le incognite del dopo-Emiliano

incognite voto toscanoLa Toscana al voto - Eleggeranno il presidente della Regione e il consiglio regionale. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incognite Voto Toscano