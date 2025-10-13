Le Iene 2025 l’inchiesta di Nicolò De Devitiis sul mondo dei taxi | attenti ai furbetti dell’app | Video Mediaset

Nicolò De Devitiis prosegue a Le Iene 2025 la sua inchiesta nel complesso e controverso mondo dei taxi. Le Iene 2025, l’inchiesta sul mondo dei taxi di Nicolò De Devitiis. Nuovo servizio di Nicolò De Devitiis a Le Iene 2025 sul mondo dei taxi. L’inviato del programma di Italia 1 prosegue la sua inchiesta nel controverso mondo dei tassisti dopo essere stato contattato da un ragazzo che ha denunciato una presunta truffa messa in atto da alcuni tassisti tramite l’app FreeNow. La segnalazione, ricca di dettagli inquietanti, ha spinto la nostra Iena a indagare più a fondo per capire se le accuse siano effettivamente fondate o se ci siano altre dinamiche nascoste dietro questi episodi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene 2025, l’inchiesta di Nicolò De Devitiis sul mondo dei taxi: attenti ai furbetti dell’app | Video Mediaset

