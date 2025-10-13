Le Iene 2025 la morte di Mario Biondo | tribunale di Madrid ha stabilito che non è suicidio Il servizio di Roberta Rei | Video Mediaset

Le Iene 2025 tornano ad occuparsi della morte di Mario Biondo, il marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva, venne trovato impiccato ad una libreria in casa. La morte di Mario Biondo a Le Iene 2025. Un tribunale di Madrid ha recentemente stabilito che la morte di Mario Biondo non può essere considerata un suicidio. Una notizia che conferma la tesi da tempo sostenuta dal programma. Durante l’ultima puntata de Le Iene 2025 la vicenda, segnata da molti dubbi e interrogativi, è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Novità importanti riaccendono l’interesse su uno dei casi più misteriosi del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le Iene 2025, la morte di Mario Biondo: tribunale di Madrid ha stabilito che non è suicidio. Il servizio di Roberta Rei | Video Mediaset

