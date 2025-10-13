Le Iene 2025 il monologo di Beatrice Valli | cosa è che ti fa stare bene? | Video Mediaset

Beatrice Valli è stata protagonista a Le Iene 2025 con un toccante monologo toccante sulla depressione. La ex protagonista di Uomini e Donne, oggi influencer di successo, ha aperto il suo cuore raccontando un periodo complicato della sua vita. Beatrice Valli, il monologo a Le Iene Show 2025. “Che cosa è che ti fa stare bene? E’ una domanda che mi ha accompagnata fin da piccola che ho dovuto fare e farmi più volte” – inizia così il monologo di Beatrice Valli a Le Iene 2025. La influencer ha ricordato un momento doloroso della sua infanzia legato alla malattia della mamma: Avevo solo 13 anni quando mia madre soffrì dell’ennesimo episodio di una depressione violentissima. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

