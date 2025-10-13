Le grandi testate americane dichiarano la guerra al numero uno del Pentagono Hegseth Non firmiamo le nuove regole sulla stampa

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario alla Guerra americano,  Pete Hegseth, ne ha combinata un’altra. Dopo la « Pete and Bobby Challenge » per i militari Usa e le macchine della verità a sorpresa per i funzionari del Pentagono ora a dichiarargli guerra sono le maggiori testate internazionali. I giornalisti del Washington Post, del New York Times, ma anche l’Atlantic, la Cnn e il Guardian, insieme alla rivista specializzata Breaking Defense, hanno annunciato che non accetteranno le nuove misure imposte sulla stampa dal dipartimento della Difesa. Nessuno firmerà il documento, in scadenza domani, che stabilisce nuove regole per i giornalisti del settore. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

grandi testate americane dichiaranoLe grandi testate americane dichiarano la guerra al numero uno del Pentagono Hegseth. «Non firmiamo le nuove regole sulla stampa» - Dal Washington Post alla Cnn tutti si rifiutano ad aderire alle nuove normative per i cronisti nel dipartimento della Difesa. Riporta open.online

Cerca Video su questo argomento: Grandi Testate Americane Dichiarano