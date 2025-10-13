Le grandi testate americane dichiarano la guerra al numero uno del Pentagono Hegseth Non firmiamo le nuove regole sulla stampa

Il segretario alla Guerra americano, Pete Hegseth, ne ha combinata un’altra. Dopo la « Pete and Bobby Challenge » per i militari Usa e le macchine della verità a sorpresa per i funzionari del Pentagono ora a dichiarargli guerra sono le maggiori testate internazionali. I giornalisti del Washington Post, del New York Times, ma anche l’Atlantic, la Cnn e il Guardian, insieme alla rivista specializzata Breaking Defense, hanno annunciato che non accetteranno le nuove misure imposte sulla stampa dal dipartimento della Difesa. Nessuno firmerà il documento, in scadenza domani, che stabilisce nuove regole per i giornalisti del settore. 🔗 Leggi su Open.online