Secondo la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, le “gite” ad Auschwittz sono state “incoraggiate e valorizzate” per testimoniare che l’antisemitismo riguardava un tempo collocato in una precisa area: il fascismo. In occasione di un convegno organizzato a Roma dall’Unione delle comunità ebraiche, Roccella ha affermato che le visite scolastiche ad Auschwitz hanno avuto l’effetto di relegare l’antisemitismo in “un tempo lontano o non tanto lontano, collocato ormai in un passato storico e in una precisa area” e di ribadire che si trattava di una questione esclusivamente fascista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le "gite" ad Auschwitz di Roccella e la risposta di Liliana Segre