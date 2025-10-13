Le gite ad Auschwitz di Roccella e la risposta di Liliana Segre

Secondo la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, le “gite” ad Auschwittz sono state “incoraggiate e valorizzate” per testimoniare che l’antisemitismo riguardava un tempo collocato in una precisa area: il fascismo. In occasione di un convegno organizzato a Roma dall’Unione delle comunità ebraiche, Roccella ha affermato che le visite scolastiche ad Auschwitz hanno avuto l’effetto di relegare l’antisemitismo in “un tempo lontano o non tanto lontano, collocato ormai in un passato storico e in una precisa area” e di ribadire che si trattava di una questione esclusivamente fascista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Roccella: “Le gite ad Auschwitz servono per dire che l’antisemitismo è solo fascista”. Segre: “Stento a crederci”

Dal lager di Auschwitz alla foiba di Basovizza, mezzo milione per le gite scolastiche

Roccella: “Antisemitismo non legato solo al fascismo. Gite ad Auschwitz servite a cosa?”

gite auschwitz roccella rispostaRoccella e la polemica sulle “gite ad Auschwitz”, la ministra: “Andrò in Commissione Segre su antisemitismo di ieri e di oggi” - La nuova risposta della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, dopo la bufera per le sue parole, pronunciate in un convegno dell'Ucei, in merito ai viaggi ... Si legge su lapresse.it

gite auschwitz roccella rispostaRoccella: "Le gite ad Auschwitz servivano a dire che l'antisemitismo è solo fascista" | VIDEO - Bufera sulle dichiarazioni della ministra alle Pari opportunità e alla Famiglia Eugenia Roccella che ha definito le visite scolastiche ad Auschwitz “gite” aggiungendo che servivano solamente a “ripete ... Secondo tpi.it

