Le Giornate Fai d’Autunno si concludono nel ravennate con 3mila visitatori

Le Giornate Fai d’Autunno si sono concluse in provincia di Ravenna con molta soddisfazione da parte dell'organizzazione, grazie al numeroso pubblico che ha affollato i luoghi aperti dalla Delegazione Fai di Ravenna in collaborazione con i gruppi Fai di Faenza, Lugo e Ponte tra culture: oltre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Le giornate Fai d’autunno: gli studenti ’ciceroni’ al Giardino d’Infanzia

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Giornate FAI d'autunno, palazzo ex Provincia Bari sito più visitato d'Italia: 7500 presenze - X Vai su X

Giornate del Fai d'autunno: ad Andria alla scoperta dell'ex mercato comunale Vai su Facebook

Tornano le Giornate FAI d’autunno l’11 e 12 ottobre: i luoghi più belli da visitare e come partecipare - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte di centinaia di luoghi straordinari, spesso nascosti, in tutta Italia ... Scrive fanpage.it

Giornate Fai d'Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre: oltre 700 luoghi aperti, l'elenco per regione - Torna l'atteso appuntamento del Fondo per l'ambiente italiano dedicato alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale. Segnala quotidiano.net