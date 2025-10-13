Le Giornate Fai d’Autunno si concludono nel ravennate con 3mila visitatori

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Giornate Fai d’Autunno si sono concluse in provincia di Ravenna con molta soddisfazione da parte dell'organizzazione, grazie al numeroso pubblico che ha affollato i luoghi aperti dalla Delegazione Fai di Ravenna in collaborazione con i gruppi Fai di Faenza, Lugo e Ponte tra culture: oltre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

