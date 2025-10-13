Le giornate Fai d’autunno | gli studenti ’ciceroni’ al Giardino d’Infanzia

Imola, 13 ottobre 2025 – Oltre un secolo di storia rappresentato da un solo edificio, l’unico che a Imola presenta elementi dello stile liberty tentando allo stesso tempo di rispettare gli ideali a cui si ispira l’art déco. Il Giardino d’Infanzia ‘Principe di Napoli’ questo weekend ha aperto i suoi cancelli al pubblico in occasione delle Giornate Fai d’Autunno. L’ iniziativa nazionale punta a svelare i tesori del territorio solitamente inaccessibili ai cittadini in compagnia di apprendisti ciceroni. A condurre piccoli gruppi in esplorazione del Giardino d’Infanzia sono stati gli studenti e studentesse della 4ªA del Rambaldi, il liceo classico di Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le giornate Fai d’autunno: gli studenti ’ciceroni’ al Giardino d’Infanzia

In questa notizia si parla di: giornate - autunno

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

Usai (Fai): “Giornate Autunno festa di valori culturali”

Fai, Giornate d'autunno: apre anche il palazzo del Viminale

GIORNATE FAI D’AUTUNNO AL CASTELLO GIZZI, GRANDE SUCCESSO A TORRE Anche oggi nella seconda giornata prevista dal FAI grandi numeri di presenza al Castello Gizzi ed a Torre, provenienti da ogni parte d’Abruzzo e non solo… La g - facebook.com Vai su Facebook

? Giornate FAI d’Autunno 2025 Sabato 11 e domenica 12 ottobre oltre 700 luoghi aprono le porte in 350 città, tra cui Torino. Un weekend per scoprire il patrimonio nascosto del territorio. https://eventi.comune.torino.it/calendario/giornate-del-fai-dautunno/ - X Vai su X

Presentate le Giornate Fai d’Autunno - Sigismondo e l’oratorio Bertoni di Faenza si ringraziano il Prof. Riporta ravennaedintorni.it

Giornate Fai d'Autunno sabato 11 e domenica 12 ottobre: oltre 700 luoghi aperti, l'elenco per regione - Torna l'atteso appuntamento del Fondo per l'ambiente italiano dedicato alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nazionale. Segnala quotidiano.net