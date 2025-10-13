Le giacche si accorciano | trench bomber e pelle si scelgono sopra la vita

Le giacche dell’autunno inverno 2025-2026 accorciano le distanze con la vita. Tagli asciutti, volumi compatti, lunghezze che si fermano appena sopra il punto vita dettano tendenza. Bomber, trench, giubbotti in pelle e impermeabili si fanno corti, quasi a voler rivelare ciò che di solito restava nascosto. Un gesto che arriva dalle passerelle e che traduce in chiave contemporanea e sofisticata un vezzo da Anni 2000. Il risultato? Una silhouette dinamica, per chi non ama l’oversize. Il trench si accorcia e cambia volto. Nato come simbolo di eleganza metropolitana, il trench di stagione si libera dal suo rigore classico. 🔗 Leggi su Amica.it

