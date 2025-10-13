Le fiamme divorano un casolare
Si è reso necessario un intervento in forze dei vigili del fuoco reggiani, con rinforzi anche da Parma, per domare nella notte l’ incendio divampato in un casolare apparentemente abbandonato, ma in cui si sospetta possano aver trovato riparo alcuni cittadini senza fissa dimora, in modo abusivo. E’ accaduto in via don Minzoni, a Gattatico, dopo che l’altra sera è scattato l’allarme alla vista delle fiamme che uscivano in particolare dal piano superiore e dal tetto, con la copertura che è poi crollata proprio per l’effetto del fuoco. Poco dopo le 22 sono arrivate le prime segnalazioni, che hanno mobilitati le varie squadre del 115, giunte dalle caserme di Reggio, Sant’Ilario, Luzzara, oltre che dalla vicina Parma, operando per tutta la notte e concludendo le operazioni solo nella tarda mattinata di ieri, con lo spegnimento degli ultimi focolai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fiamme - divorano
