Le fiamme divampano nel garage di una palazzina a due piani | l' intervento dei vigili del fuoco
MAIOLATI SPONTINI – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 15.30 in via Pergolesi per l’incendio di un garage situato al piano terra di una palazzina di due piani. Sul posto si sono recate le squadre di Jesi e Arcevia che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: fiamme - divampano
Fiamme divampano in città e lambiscono case e aziende, tutta la zona invasa dal fumo
Fiamme divampano nella notte: quattro auto travolte dal fuoco, una quinta coinvolta
Lascia una pentola sul fuoco e in cucina divampano le fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco
Notte di paura a Santa Maria di Leuca: violento incendio in località Ciardo, evacuate alcune famiglie. Un violento incendio è divampato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno divorato ampie zone verdi e lambito alcune abitazio - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Valle Aurelia, garage prende fuoco, evacuate 7 famiglie: ipotesi esplosione di una caldaia - Le fiamme divampano nella serata di mercoledì 7 maggio poco dopo le 21. Riporta fanpage.it
Incendio nel garage, palazzina evacuata: 3 intossicati - Ascoli, 26 maggio 2025 – Momenti di grande preoccupazione nelle prime ore di ieri in via XX Settembre, a Centobuchi, dove un incendio si è sviluppato all’interno di una rimessa nel seminterrato di una ... Scrive ilrestodelcarlino.it