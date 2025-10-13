Le Fær Øer irridono il ranking FIFA

Non illudiamoci: le isole Fær Øer non andranno ai Mondiali. L’ultima partita delle qualificazioni le vede impegnate in Croazia, mentre la Repubblica Ceca ospiterà Gibilterra. Fine del sogno, l’aritmetica dice che i play-off sono ancora possibili (12 punti contro 13) ma la realtà è quella che conta. Ma non serve qualificarsi a un Mondiale per entrare nella letteratura calcistica: certe notti, come quella di Tórshavn, valgono più di mille partite ripetute ogni quattro anni nelle (banali) qualificazioni sudamericane. L’incredibile settimana delle Fær Øer. Dopo il 4-0 al Montenegro, le Fær Øer, 55mila anime su 18 isole in mezzo alle intemperie dell’oceano, hanno battuto (2-1) anche la Repubblica Ceca, 97 posti più in alto nel ranking mondiale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

