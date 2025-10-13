Le congratulazioni di Giorgia Meloni a Giani
“Congratulazioni a Eugenio Giani per la vittoria delle elezioni regionali in Toscana e auguri di buon lavoro. Un sentito ringraziamento ad Alessandro Tomasi e a tutta la coalizione del Centrodestra per la dedizione e la passione dimostrate in una sfida impegnativa”. Congratulazioni a Eugenio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Congratulazioni alla maestra Giorgia che questa mattina si è laureata in Scienze della Formazione Primaria presso l'Università Europea di Roma, discutendo la tesi: Letteratura e didattica: un’evoluzione dai programmi ministeriali alla pratica scolastica. - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali: la Toscana premia di nuovo Giani. Meloni: "Congratulazioni" - Si sono chiusi alle 15 i seggi in Toscana per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati: Eugenio Giani (centrosinistra), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscan ... Lo riporta msn.com
