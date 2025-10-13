Le coltellate per futili motivi e la fuga per ingannare la polizia | come è stato ucciso il camionista a Bolzano

La Procura di Bolzano ha ricostruito l’omicidio del camionista romeno Marius Ionut Cal, 32 anni, ucciso per futili motivi da un connazionale, Iulian Alinil Brujan, 47. L’uomo è stato arrestato poco dopo in autostrada. Un testimone ha raccontato gli attimi dopo il delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le coltellate per futili motivi e la fuga per ingannare la polizia: come è stato ucciso il camionista a Bolzano - La Procura di Bolzano ha ricostruito l'omicidio del camionista romeno Marius Ionut Cal, 32 anni, ucciso per futili motivi da un connazionale, Iulian ...

Camionista uccide a coltellate un collega nel parcheggio dopo la lite, poi la fuga sul tir in autostrada. La vittima era da poco diventata papà - Avrebbe tentato di ingannare gli investigatori imboccando, a bordo del suo tir, l'autostrada in direzione nord per fermarsi subito alla prima stazione di servizio, a ...