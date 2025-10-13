Le case popolari Ater diventano green La Regione stanzia 17 milioni di euro
La giunta della Regione Lazio ha approvato uno stanziamento pari a 17 milioni di euro per riqualificare gli alloggi Ater del territorio, allo scopo di rendere più sostenibili energeticamente gli edifici gestiti dalle varie aziende dislocate tra Roma Capitale, provincia di Roma, Latina, Frosinone. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
