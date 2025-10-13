Le carte Pokémon valgono oro | furti e truffe per averle

Milano, 13 ottobre 2025 – Una passione nata negli anni ’90, oggi diventata un business globale. Le carte Pokémon non sono più solo un ricordo d’infanzia, ma oggetti da collezione con un valore che in alcuni casi supera quello di un’auto o di un appartamento. Un mercato in continua espansione, dove le prime edizioni e i pezzi rari raggiungono cifre record e attirano, insieme agli appassionati, anche truffatori e criminali. Un hobby diventato terreno di caccia. Solo in Italia, nelle ultime settimane, si sono moltiplicati i casi di furti e raggiri. A Frosinone, due uomini sono stati arrestati dopo aver sottratto una collezione di carte dal valore di 24. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

