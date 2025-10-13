Le assurde parole di Roccella su Auschwitz e il risentimento del governo contro la sinistra
«Tutte le gite scolastiche ad Auschwitz, cosa sono state? Sono state gite? A che cosa sono servite?» si è chiesta ieri la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, intervenendo a un convegno. E così si è risposta: «Sono servite, secondo me, sono state incoraggiate e valorizzate, perché servivano esattamente all’inverso. Ovvero servivano a dirci che l’antisemitismo era qualcosa che riguardava un tempo ormai collocato nella storia. e collocato in una precisa area: il fascismo. Le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ribadire che l’antisemitismo era una questione fascista e basta». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Roccella si difende dopo le frasi su Auschwitz: “Parole strumentalizzate, li ho toccati su un nervo scoperto” - La ministra per la Famiglia è tornata sulle parole pronunciate ieri sulle "gite" ad Auschwitz, che hanno scatenato reazioni durissime, tra cui ... Secondo fanpage.it