Le Acli Chieti organizzano il percorso della pace 5 giorni tra i cimiteri di guerra sulla costa dei trabocchi

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) di Chieti organizzano per l'ottantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale il "percorso della pace", una cinque giorni che, dal 14 al 18 ottobre, unirà idealmente i luoghi della memoria sulla costa dei trabocchi.L'iniziativa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: acli - chieti

In occasione degli ottanta anni della fine della seconda guerra mondiale, le ACLI di Chieti organizzano il “Percorso della Pace” - Chieti – Le ACLI provinciali di Chieti, nell’anno dell’ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, invitano i rappresentanti degli Organi di informazione a una conferenza ... Segnala wallnews24.it

Cerca Video su questo argomento: Acli Chieti Organizzano Percorso