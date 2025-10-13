Lazio emergenza in attacco | out Castellanos tocca a Noslin

Brutte notizie per la Lazio, che dovrà fare i conti con un'improvvisa emergenza offensiva. Taty Castellanos si è fermato per un problema muscolare al retto femorale e sarà costretto a saltare le prossime partite, tra cui gli impegni contro Atalanta e Juventus. L'attaccante argentino si aggiunge a una lista di indisponibili già lunga: Mattia Zaccagni è fermo per una lesione di primo grado all'adduttore, mentre Dia resta in dubbio a causa di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. L'assenza dei due titolari riduce drasticamente le opzioni a disposizione di Maurizio Sarri, che si trova ora a dover rivedere il piano offensivo.

