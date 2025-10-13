Lazio che tegola per Sarri | l’esito degli esami di Castellanos e l’emergenza in attacco
L’attaccante argentino potrebbe rientrare addirittura a dicembre Piove sul bagnato per la Lazio, ed è proprio il caso di dirlo. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Valentin Castellanos hanno confermato la lesione muscolare, ma dato pessime notizie sull’entità: si tratta di un secondo grado, con tempi di recupero che si allungano e non di poco. Parliamo di uno stop che può variare dai 40 ai 60 giorni, dipenderà dal decorso e dalle condizioni dell’argentino. Comunque il rischio è di rivederlo direttamente a dicembre. Lazio, che regola per Sarri: l’esito degli esami di Castellanos e l’emergenza in attacco (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
