Lazio | Castellanos resterà out quasi due mesi Sarri però riabbraccia Vecino

Sport.quotidiano.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma 13 ottobre 2025 - Continuano a piovere cattive notizie in casa biancoceleste e se fino alle scorse settimane l'emergenza era in mediana, ora i problemi di Maurizio Sarri si spostano in attacco. Il tecnico toscano infatti dovrà rinunciare a  Taty Castellanos per le prossime settimane. Il giocatore argentino ha infatti accusato una lesione al flessore della coscia destra di secondo grado, come evidenziato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto. La previsione è di quasi due mesi di stop prima di rivedere il centravanti principe della Lazio di nuovo in campo. Nella migliore delle ipotesi il giocatore dovrebbe rientrare intorno alla prossima pausa per le Nazionali, quella che andrà dal 9 novembre al 23 dello stesso mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

