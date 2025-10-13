L’avreste mai detto? Marcella Bella contro Barbara D’Urso Mi viene voglia di pungerla
La nuova stagione di Ballando con le Stelle non ha tardato a infiammare il clima tra giuria e concorrenti. A far parlare in queste ore è Marcella Bella, che non ha nascosto il suo fastidio per i giudizi ricevuti nelle prime puntate. Ma a far discutere ancor di più è stato un commento inaspettato rivolto alla collega Barbara D’Urso. Durante un momento dietro le quinte, la cantante siciliana ha ironizzato sul comportamento troppo “composto” dell’ex conduttrice, lanciando una frecciatina che ha fatto rapidamente il giro del web: « Certe volte mi viene voglia di pungerla ». Marcella Bella contro Barbara D’Urso: ecco perché e cosa ha detto. 🔗 Leggi su Donnapop.it
