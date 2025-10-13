Lavoro in tre mesi le imprese riminesi prevedono 7.700 assunzioni a dominare il tempo determinato

Riminitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna sono elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, ministero del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoro - mesi

Il lavoro di sei mesi se ne va in tasse: carico fiscale soffocante

Polaria al lavoro: 100 espulsi in 2 mesi

Serpieri, sette studenti raccontano il mare. Il frutto di un lavoro durato mesi è il podcast 'Oltre la riva': dove ascoltarlo

lavoro tre mesi impreseLavoro: 520mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre e oltre 1,3 milioni entro dicembre - Le imprese programmano circa 520 mila nuove assunzioni per ottobre e oltre 1,3 milioni per il trimestre ottobre- giornaledellepmi.it scrive

lavoro tre mesi impreseLavoro, a ottobre previste 520mila assunzioni nelle imprese - Vanno bene anche gli impieghi nel settore primario, costruzioni e servizi alle persone. Lo riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Tre Mesi Imprese