Lavoro in tre mesi le imprese riminesi prevedono 7.700 assunzioni a dominare il tempo determinato
Le previsioni occupazionali provinciali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna sono elaborate dalle analisi di Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, ministero del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: lavoro - mesi
Il lavoro di sei mesi se ne va in tasse: carico fiscale soffocante
Polaria al lavoro: 100 espulsi in 2 mesi
Serpieri, sette studenti raccontano il mare. Il frutto di un lavoro durato mesi è il podcast 'Oltre la riva': dove ascoltarlo
Mesi di lavoro, l'armonia istituzionale tra tutte le parti in causa, la professionalità di chi si è dedicato a rendere di nuovo centrale piazza Vittorio Veneto, non solo nella città ma nel nostro immaginario. Vedere quella piazza con il fontanone nuovamente funziona - facebook.com Vai su Facebook
La squadra di #Report è al lavoro da mesi sulle inchieste che vedrete nella prossima stagione. Continuate a seguirci sui social per rimanere aggiornati. Torniamo domenica 26 ottobre dalle 20.30 su #Rai3 - X Vai su X
Lavoro: 520mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre e oltre 1,3 milioni entro dicembre - Le imprese programmano circa 520 mila nuove assunzioni per ottobre e oltre 1,3 milioni per il trimestre ottobre- giornaledellepmi.it scrive
Lavoro, a ottobre previste 520mila assunzioni nelle imprese - Vanno bene anche gli impieghi nel settore primario, costruzioni e servizi alle persone. Lo riporta italiaoggi.it