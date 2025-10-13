Lavoro | accordo per ricerca del personale e buoni pasto tra Confesercenti Ali e Repas

Pisatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina annuncia con soddisfazione la stipula di una nuova convenzione con Ali Spa (Agenzia per il Lavoro) e con Repas (società specializzata nella gestione dei buoni pasto), riservata a tutte le imprese associate. Grazie a questa collaborazione, le aziende. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - accordo

