Lavoro | accordo per ricerca del personale e buoni pasto tra Confesercenti Ali e Repas

Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina annuncia con soddisfazione la stipula di una nuova convenzione con Ali Spa (Agenzia per il Lavoro) e con Repas (società specializzata nella gestione dei buoni pasto), riservata a tutte le imprese associate. Grazie a questa collaborazione, le aziende. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - accordo

Meloni: "Sui dazi accordo positivo ma aspettiamo i dettagli. A lavoro per aiutare le imprese"

Dazi, Sefcovic: ordine Trump primo risultato accordo, lavoro continua

Esselunga, i sindacati: “Raggiunto accordo sulle condizioni di lavoro dei driver che consegnano la spesa a domicilio”

Ripetiamolo insieme: L’accordo di pace non l’hanno portato né i cortei violenti né le operazioni ideologiche, ma il lavoro silenzioso delle diplomazie internazionali. Sta lì la differenza tra chi predica la pace e chi la fa. - X Vai su X

Un lavoro congiunto, con la collega Simona Bordonali , per facilitare un’accordo istituzionale che porti all’avvio dei lavori per la nuova area del #carcere di Verziano. Sarà importante individuare, inoltre, soluzioni condivise per gli spazi esterni, fondamentali pe - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro, Ikea ricerca personale per magazzino, vendite e relazioni con i clienti - Ikea, la multinazionale svedese operante nel settore dell’arredamento, ricerca personale per molte delle sue sedi in Italia. Da it.blastingnews.com

Lavoro, Italo ricerca personale per attività in stazione e in biglietteria - Italo Treno, la compagnia di trasporto ferroviario privata per l’alta velocità gestita da NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), è alla ricerca di personale per assunzioni in qualità di hostess e steward ... Lo riporta it.blastingnews.com