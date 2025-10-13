Lavori sul ponte viabilità rivoluzionata

Operazioni in corso e disagi nella viabilità che tendono ad aumentare, in questi giorni a Poggibonsi. Tutto per la chiusura dell’accesso diretto dal ponte di viale Marconi in direzione via Galvani, che a sua volta si congiunge con via Pisana e la superficie industriale tra Poggibonsi e Barberino Tavarnelle. Un provvedimento in materia di mobilità che si lega all’intervento nel quadro del lavoro a suo tempo avviato dall’amministrazione comunale in zona stadio. Obiettivo adeguare il viadotto sul torrente Staggia dai profili sismico e strutturale, per un importo da 800mila euro finanziato con le risorse del Fondo sviluppo e coesione della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori sul ponte, viabilità rivoluzionata

In questa notizia si parla di: lavori - ponte

Via Falcinello, cantiere sotto accusa. “Chiarezza sulla fine dei lavori, lo stop al ponte crea gravi disagi”

Ponte di via Falcinello, i lavori sono ripartiti

Estate, cantieri e disagi. Lavori sul ponte del Po. Stop ai treni, traffico in tilt

Ponte viale Marconi a #poggibonsi, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria - facebook.com Vai su Facebook

Lavori sul ponte, viabilità rivoluzionata - Operazioni in corso e disagi nella viabilità che tendono ad aumentare, in questi giorni a Poggibonsi. lanazione.it scrive

Bologna, finiti i lavori sul ponte che passa sopra il canale Navile: tornano i treni diretti a Sasso Marconi e a Vignola - Con la conclusione dei lavori di Rfi per l'impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile a Bologna, è ripresa questa mattina la circolazione dei treni fra Bologna e Sasso Marconi e fra ... Lo riporta corrieredibologna.corriere.it