Lavori per il raddoppio ferroviario via San Tomaso de’ Calvi diventa a senso unico fino a luglio 2026

Bergamo. A partire da mercoledì 15 ottobre e fino al 3 luglio 2026, alla conclusione del cantiere di RFI-Rete Ferroviaria Italiana finalizzato al consolidamento del ponte e al raddoppio della linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro, con il mantenimento in esercizio della linea Bergamo-Treviglio e conseguente chiusura totale di via San Bernardino – all’altezza dell’intersezione con largo Tironi – in entrambi i sensi di marcia, sia per veicoli (auto, moto, biciclette) che per pedoni, l’intera via San Tomaso de Calvi   diventerà a   senso unico, in direzione di via San Bernardino. L’intervento, già anticipato all’inizio del mese di ottobre, è stato definito a seguito di un’attenta analisi dei flussi di traffico nella zona e degli effetti delle precedenti misure viabilistiche, in particolare della chiusura parziale dell’ultimo tratto di via San Tomaso de Calvi verso via dei Caniana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

