Lavori notturni sulla Roma-Fiumicino | chiude il ramo d’immissione sull’A12

Fiumicino, 13 ottobre 2025 – Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la Roma–Fiumicino nei prossimi giorni. Per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, sarà necessario procedere a una chiusura temporanea del ramo di immissione sulla A12 Roma–Civitavecchia in direzione CivitavecchiaSS1 Aurelia. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo, e interesserà esclusivamente i veicoli provenienti da Fiumicino che intendono immettersi sull’autostrada A12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

