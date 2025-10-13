L’autunno ai Castelli Romani è un invito a rallentare a camminare tra i castagni e a sorseggiare un bicchiere di vino con chi lo produce
L ’autunno è la stagione ideale per scoprire i Castelli Romani, dove il ritmo rallenta e la natura si accende di sfumature dorate. A meno di un’ora da Roma, tra borghi sospesi nel tempo, vigne e laghi vulcanici, questo territorio offre tutto ciò che serve per una fuga rigenerante: buon cibo, panorami mozzafiato e un’accoglienza genuina. Treno del foliage: il viaggio tra i colori dell’autunno X Leggi anche › Giornate d’autunno e Tre giorni per il giardino: è ricco l’ottobre del FAI Tra laghi e castagni: la magia del Sentiero dei Due Laghi. Per entrare nel ritmo di questo territorio basta infilare un paio di scarpe da trekking e imboccare il Sentiero dei Due Laghi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
