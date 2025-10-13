L’attrice e Goodwill Ambassador visiterà i progetti a sostegno dei bambini e delle famiglie colpite da oltre quattordici anni di guerra

D a anni presta il suo volto e la sua voce ai diritti dell’infanzia, ma stavolta Alessandra Mastronardi si prepara ad andare ancora più vicino a chi ha perso tutto. L’attrice, Goodwill Ambassador dell’ Unicef Italia, si recherà nei prossimi giorni in Siria insieme a una delegazione dell’organizzazione per visitare i progetti a sostegno dei bambini e delle famiglie colpite da anni di guerra. Alessandra Mastronardi star di “La donna per me”: «In amore mai tradire sé stessi» X Leggi anche › Sudan, Siria, Congo: le guerre dimenticate dove si muore nell’indifferenza Alessandra Mastronardi in missione in Siria con l’Unicef. 🔗 Leggi su Iodonna.it

