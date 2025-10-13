L’attrice Alessandra Mastronardi in missione per Unicef in Siria

Roma, 13 ott. (askanews) – L’attrice e Goodwill Ambassador di Unicef Italia Alessandra Mastronardi si recherà in missione sul campo in Siria accompagnata da una delegazione composta dal direttore generale Paolo Rozera, dal portavoce Andrea Iacomini e dal regista Giuseppe Carrieri. Alessandra Mastronardi e la delegazione visiteranno alcuni progetti dell’Unicef nel Paese – in particolare a Damasco, Homs, Hama, Aleppo – riguardanti l’istruzione, la nutrizione, l’aiuto ai bambini con disabilità, la salute, il supporto psico-sociale, la protezione, incontrando bambini, famiglie e operatori. Dopo 14 anni dall’avvio della rivolta del marzo 2011, l’emergenza in Siria resta tra le più complesse al mondo, a causa di anni di conflitto e distruzione dei servizi essenziali, di una crisi economica devastante, di disastri naturali ed epidemie ricorrenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it