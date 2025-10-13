L' Atletico Catania 1994 conquista tre punti pesanti contro il Mazzarrone e consolida il terzo posto

Con un classico 2-0 l’Atletico Catania 1994 Viagrande supera il Mazzarrone e continua a navigare nei quartieri alti della classifica del Girone B di Eccellenza. I giallorossoblù di mister Angelo Galfano occupano il terzo posto con 11 punti a sole 2 lunghezze dalla capolista Avola, che di punti ne. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

