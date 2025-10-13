L' associazione Nuovo Millennio denuncia | Spariti oltre 13 milioni di fondi pubblici

Agrigentonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Agrigento: oltre 13 milioni di euro di fondi pubblici scomparsi. Il progetto civico “Tutti insieme per una città normale” denuncia la gestione opaca dei fondi pubblici del Comune di Agrigento, destinati a sostegno delle famiglie, disabili, scuole e riqualificazione urbana, tra il 2016 e il 2024. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

