Intanto la Regione Emilia-Romagna ha avviato percorsi di confronto e ascolto per arrivare, entro la fine del 2025, a una legge regionale che disciplini gli affitti brevi turistici. Un fenomeno in crescita costante in tutta la regione: Bologna in testa, ma anche a Modena e in Riviera. Gli assessori regionali al Turismo e alle Politiche abitative, Giovanni Paglia e Roberta Frisoni, hanno annunciato la volontà di fornire ai Comuni strumenti differenziati: dal numero di alloggi al numero di annunci nelle aree centrali, fino alla “zonizzazione” per distinguere i quartieri ad alta intensità turistica da quelli residenziali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L'associazione al tavolo della Regione per trovare la miglior soluzione possibile