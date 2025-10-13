L’assedio ibrido di Mosca e le risposte di Varsavia Reportage dal Fianco Orientale

Qui la prima parte del reportage – Un East Shield a difesa dell’Europa. Reportage dal Fianco Orientale Qui la seconda parte del reportage – Così la nuova Polonia guarda a Est e a Ovest. Reportage dal Fianco Orientale In Polonia non è inusuale imbattersi in cartelli gialli che riportano il divieto di far volare droni Fpv – i quadricotteri commerciali, per intendersi – in prossimità di edifici governativi o di altri luoghi sensibili. Non che avvisi simili manchino in Europa occidentale, ma la presenza di questo tipo di segnaletica a Varsavia, come in altre parti della Polonia, è ormai interiorizzata come parte del panorama quotidiano. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’assedio ibrido di Mosca e le risposte di Varsavia. Reportage dal Fianco Orientale

