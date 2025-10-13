Lascia foto nella cassetta della posta dell' ex compagna a Chiusi 67enne arrestato per atti persecutori
Arrestato a Chiusi un uomo di 67 anni per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
