L’Arte di Arredare Casa | la collaborazione tra Darè Casa e lo scultore Domenico Sepe
Quando l’arredo incontra l’arte, lo spazio si trasforma in emozione. È ciò che accade nella nuova collaborazione tra Darè Casa, showroom di interior design fondato da Dario Esposito, ed il maestro Domenico Sepe, scultore di fama internazionale ed ospite in una puntata della prima stagione del nostro podcast sul Made in Italy L'articolo proviene da MondoU.it. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
In questa notizia si parla di: arte - arredare
L'arte di arredare e non solo - facebook.com Vai su Facebook