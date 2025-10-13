L' arte a braccetto con la Barcolana | un dipinto da regalare al vincitore della regata più affollata del mondo

Triesteprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barcolana è un concentrato di passione, di forza, unito al movimento del mare e del vento che fa breccia anche in chi poi vuole trasportare queste sensazioni ed emozioni su una tela, un cartoncino, attraverso i colori. È quello che succede da alcuni anni ad Anica Bocic, dipendente di uno studio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arte - braccetto

Bright Night, la ricerca in piazza. Scienza e arte vanno a braccetto

L'arte a braccetto con la Barcolana: un dipinto da regalare al vincitore della regata più affollata del mondo - L'idea è di Anica Bocic, dipendente di uno studio legale in centro a Udine, con una passione smisurata per la pittura, specie quella che ha come soggetti principali il mare e le vele ... Si legge su triesteprima.it

Il manifesto della Barcolana 2025 firmato da Robert Wilson - La regata, in programma a Trieste il 12 ottobre, viene rappresentata con una composizione rigorosa e ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Braccetto Barcolana Dipinto