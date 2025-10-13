L’Arsenal subisce un grave infortunio come rivelato dalla cronologia di recupero del giocatore chiave

Il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha subito un duro colpo dopo aver scoperto per quanto tempo il suo skipper Martin Odegaard sarà messo da parte. Il 26enne ha subito un infortunio al legamento collaterale mediale (MCL) durante la vittoria per 2-0 della sua squadra sul West Ham il 4 ottobre, quando è stato sostituito dopo soli 30 minuti in quella che è stata la 300esima partita di Arteta alla guida del club. Il club inizialmente escluderebbe la stella norvegese fino all'attuale sosta per le nazionali senza fissare una tempistica per il suo ritorno, ma ora ha confermato quando si aspetta che sia di nuovo in forma.

