L’Arabia Saudita tenta Lamine Yamal | 400 milioni per lasciare Barcellona

E’ solo una voce che arriva dall’Arabia Saudita e che non viene smentita dalla Spagna. Per ora. Potrebbe trasformarsi nel più ricco colpo di mercato di sempre: il club saudita dell’Al Hilal, quello che in estate ha strappato Simone Inzaghi alla panchina dell’Inter e Theo Hernandez al Milan, è disposto a mettere sul tavolo un assegno da 400 milioni di euro per trasferire in mezzo al deserto il talento di Lamine Yamal. Lui, la stella del Barcellona recentemente deluso per non essere riuscito a conquistare il Pallone d’Oro vinto dal francese del Psg Dembelè. Poco più che maggiorenne, considerato il nuovo top player del calcio mondiale e destinato a battere tutti i record con la maglia dei catalani e con quella della Spagna, guidata al titolo europeo nell’estate 2024 quando i 18 anni erano un traguardo non ancora tagliato. 🔗 Leggi su Panorama.it
