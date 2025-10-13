L’Appia dei Popoli | la sfida culturale di Mirabella Eclano per diventare Capitale italiana della Cultura 2028

Avellinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mirabella Eclano, piccolo comune in provincia di Avellino, si candida a Capitale italiana della Cultura 2028. Il dossier, intitolato L’Appia dei Popoli, è realtà.Dietro la candidatura c’è un progetto che unisce archeologia, arti performative, impresa e partecipazione civica, con l’intento di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: appia - popoli

Cerca Video su questo argomento: L8217appia Popoli Sfida Culturale