L’Appia dei Popoli | la sfida culturale di Mirabella Eclano per diventare Capitale italiana della Cultura 2028
Mirabella Eclano, piccolo comune in provincia di Avellino, si candida a Capitale italiana della Cultura 2028. Il dossier, intitolato L’Appia dei Popoli, è realtà.Dietro la candidatura c’è un progetto che unisce archeologia, arti performative, impresa e partecipazione civica, con l’intento di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
