L’appello di Segre a Tajani | Si permetta ai palestinesi in Italia per studiare di portare i loro figli con sé

Tpi.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La senatrice a vita Liliana Segre si unisce all’appello lanciato dalla scrittrice Widad Tamimi, e rivolto al ministro degli Esteri Antonio Tajani, pubblicato da Il Manifesto. “I giovani genitori palestinesi in procinto di arrivare in Italia con borse di studio hanno diritto di portare con sé da subito i propri figli” ha scritto in una nota la reduce della Shoah. Liliana Segre spiega: “L’attuale legge italiana prevede infatti solo successivamente il ricongiungimento familiare, mi rivolgo però alla sensibilità e all’umanità del ministro Tajani perché bambini e bambine non debbano soffrire anche il trauma?di una separazione sia pur temporanea dai genitori. 🔗 Leggi su Tpi.it

Liliana Segre contro la burocrazia disumana lancia un appello a Tajani: “Lasciate che i ricercatori palestinesi portino i figli"

